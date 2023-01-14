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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : بدء أعمال الصيانة الشاملة لكوبرى الباجور العلوى

بدأ صيانة كوبري الباجور
بدأ صيانة كوبري الباجور

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال التطوير والصيانة الشاملة بكوبرى الباجور العلوى كونه محور مرورى هام يربط  الباجور بمدينة شبين الكوم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى .

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكبارى كونه أحد المحاور الرئيسية الهامة في عملية التنمية المستدامة.

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وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بالتواجد الميدانى بالموقع لمتابعة الموقف التنفيذى أولا بأول وتذليل العقبات بالتنسيق مع الشركة المنفذة  لتسريع معدلات الأداء ونهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات.


كان محافظ المنوفية تفقد الأسبوع الماضي كوبرى الباجور العلوى للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم ، ووجه بسرعة البدء في أعمال إحلال وتجديد الكوبرى لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة .


 وأوضحت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم أمس الجمعة غلق كوبرى الباجور العلوى اتجاه " القاهرة / شبين الكوم " أمام حركة المركبات والمارة بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال التطوير ، وتم وضع مسار مرورى لعدد من الطرق البديلة  للكوبرى ووضع إرشادات تعريفية للسير من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة متجها الي مدينة شبين الكوم لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين ، حيث جارى حالياً إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها .

بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
بدأ اعمال صيانة كوبري الباجور
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