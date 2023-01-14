لاعبوا المؤسسة الرياضية العسكرية يحصدوا الميداليات الذهبية بكأس العالم للشباب لسيف المبارزة

حقق اللاعب المتميز محمد السيد سامى لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لسلاح سيف المبارزة "فردى" التى نظمت فعالياتها بدولة إيطاليا وتنافس خلالها 246 لاعب مثلوا 36 دولة.

والجدير بالذكر أن اللاعب محمد السيد توج بالميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط فى وهران مما أسهم فى حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حقق اللاعب محمد السيد إنجاز آخر مع أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد المشاركين ضمن قوام المنتخب المصرى المشارك بالبطولة ذاتها بحصولهم على الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة "فرق" بعد الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب المجرى بالمسابقة التى شارك بها 27 فريق مثلوا 27 دولة ، وبذلك التتويج أصبح المنتخب المصرى فى إنجاز تاريخى متصدر التصنيف العالمى للفرق فى رياضة سيف المبارزة.

القوات المسلحة

هذا وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكافة المحافل التى يشاركون بها.

يأتي ذلك إستمراراً للنجاحات التى يحققها لاعبوا المؤسسة الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية فى إطار الإهتمام والرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتمكنوا من رفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

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