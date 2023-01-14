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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاغتصاب يطارد ترامب.. الرئيس الأمريكي السابق: انجذبت إلى النساء الجميلات

ترامب
ترامب

وصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اتهامه بالاغتصاب بأنه "خدعة" ونفى قيامه بأي تقبيل أو لمس للنساء دون موافقتهن، وفقًا لمقتطفات من شهادة نُشرت أمس الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية.

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وذكرت الصحيفة أن قاضٍ فيدرالي في نيويورك كشف عن أجزاء من شهادة ترامب في دعوى قضائية للكاتبة إي جين كارول ، التي اتهمت الرئيس السابق باغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمانهاتن في منتصف التسعينيات.

واستخف ترامب بمزاعمها علنًا ، بعد أن  رفعت كارول في البداية دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير ، وفي نوفمبر بتهمة الضرب.

وفي شهادته ، أشار ترامب مرارًا  إلى الإجراء باعتباره "مضيعة للوقت" بدافع السياسة.

وسعى محامو ترامب للاحتفاظ بحوالي ثلاثين صفحة من المقتطفات مختومة لأسباب تتعلق بالسرية ، ورفض قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان المرافعات ووصفها بأنها "لا أساس له من الصحة" قبل إصدار المحضر. كما رفض كابلان يوم الجمعة طلب ترامب برفض دعوى كارول.

وقالت روبرتا كابلان ، محامية كارول ، في بيان: "نحن مسرورون على الرغم من أننا لم نفاجأ برفض القاضي كابلان طلب دونالد ترامب برفض وتأييد دستورية قانون الناجين البالغين في نيويورك". "نتطلع إلى المحاكمة في أبريل.".

وفي شهادته ، نفى ترامب كذلك تقبيل أو لمس امرأة دون موافقتها ، أو الضغط على امرأة لممارسة العلاقة الخاصة  معه.

قال الرئيس تحت القسم: "الجواب لا".

تأثرت حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 بإطلاق مقابلة مسجلة بالفيديو أدلى فيها المرشح بتعليقات فجة وعدوانية جنسيًا عن النساء ، وواجه الرئيس السابق عشرات الاتهامات بسوء السلوك الجنسي قبل ترشحه للرئاسة.

وقال ترامب "أنا أنجذب تلقائيًا إلى الجمال، إنهن مثل المغناطيس".

وحول رفض القاضي كابلان محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، قال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

وأضاف أن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو الإثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: "خاب أملنا من قرار المحكمة" ونعتزم الاستئناف فورا.

والقضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير، حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر برجدورف جودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996.

ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب لأول مرة بعد أن نفى الاتهام في يونيو 2019، وقال لمراسل في البيت الأبيض إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من نوعي"، وإنها أيضا افتعلت هذا الادعاء لبيع مذكراتها الجديدة.

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