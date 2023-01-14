لتنظيمه معرضا يوثق تراث قنا.. الدوادي يكرم نجل الفنان العالمى عبدالرحيم حمزة

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم السبت، مصطفى عبدالرحيم حمزة، نجل الفنان والمصور الراحل "عبدالرحيم حمزة "، لتنظيمه معرضاً يضم 80 صورة فوتوغرافية تحكى وتوثق تاريخ محافظة قنا بين الماضى والحاضر ، والذى تفقده المحافظ في شهر ديسمبر الماضى خلال احتفالية مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض باليوبيل الذهبى لتأسيسها.

وقال محافظ قنا ، إن مثل هذه المعارض تمثل نافذة لأبنائنا من النشء للتعرف على تراث محافظتهم وإبراز الملامح الجمالية فيها بصورة مختلفة وجاذبة للجميع، و أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية، وإحدى الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة، وذلك من خلال تنمية الحرف التراثية مثل" الفركة - الفخار" من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعرب مصطفى عبدالرحيم حمزة، عن شكره لمحافظ قنا ، على هذا التكريم، والاهتمام الذى لمسه فى التعرف على تاريخ وتراث قنا من خلال الصور المعروضة.

وأشار حمزة، إلى أن المعرض كان يضم 80 صورة فوتوغرافية، منها 60 صورة من إنتاج الراحل" عبدالرحيم حمزة " يعود تاريخ إلتقاطها إلى أكثر من 50 عاما، و 20 صورة من تصويره خلال السنوات الماضية ، تضمن أبرز الحرف التراثية والفولكلور الشعبى.

وأضاف حمزة، أنه بصدد إطلاق مبادرة "عيون الكاميرا.. حلوة يا بلدى" ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تستهدف طلاب المراحل التعليمية المختلفة، لحثهم علي التأمل فى معالم قنا وتوثيق تراثها.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل "عبد الرحيم حمزة"، يعتبر من الفنانين العرب القلائل الذين نقلوا حيوية البيئات العربية المحلية والشعبية من خلال الصور ، وأقام أكثر من معرض فى مصر والعالم العربى وحصل علي العديد من الجوائز العالمية والمحلية.

الفنان مصطفى عبدالرحيم حمزة