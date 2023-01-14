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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة العالم لليد .. اليوم 8 مباريات قوية في الجولة الثانية

صدى البلد

تقام اليوم السبت 8 مباريات قوية ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد رجال 2023 المقامة ببولندا والسويد حتى 29 يناير الجاري .

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا تاريخيا في الجولة الأولى على كرواتيا بنتيجة 31-22 هو الأول للفراعنة على كرواتيا بتاريخه مشاركاتها ببطولات العالم .

وتلعب اليوم 4 مباريات في السابعة مساء حيث تلعب فرنسا مع السعودية والبرازيل مع أوروجواي ومونتينجرو مع إيران والبرتغال مع كوريا الجنوبية .

وفي التاسعة والنصف مساء تلعب 4 مباريات آخرى حيث تتواجه بولندا مع سلوفينيا وأيسلندا مع المجر والسويد مع الرأس الأخضر وإسبانيا مع تشيلي .
 

منتخب مصر كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد كوريا الجنوبية دور المجموعات

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