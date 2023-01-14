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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تكشف عن توجيه رئاسي خاص بتطوير ميناء العريش في سيناء

مدبولي
مدبولي

أكد  السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،  أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في شمال سيناء في مختلف القطاعات ومنها قطاعي الإسكان والتعليم.

 

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وقال   نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   ميناء العريش  يعتبر المنفذ الوحيد لشمال سيناء على البحر المتوسط ومساحة الميناء كانت 50 فدان".

 وتابع نادر سعد:" الرئيس السيسي  وجه بإضافة 540 فدان إضافية لميناء العريش، والعمل جاري على تطوير ميناء العريش وزيادة اطوال الأرصفة بـ 2.5 كيلومتر ".

وأكمل نادر سعد :"  سيكون هناك المزيد من التصنيع في شبه جزية سيناء والمصانع تستفيد من الميناء في تصدير المنتجات واستلام مستلزمات الإنتاج منها ".

الحكومة سيناء شمال سيناء اخبار التوك شو ميناء العريش

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