عزاء والد ريم البارودي ينهي خلافات حادة بين الفنانة الشابة وريهام سعيد

وصلت منذ قليل الإعلامية ريهام سعيد إلى مسجد الصديق بمساكن شيراتون لتقديم واجب العزاء إلى الفنانة ريم البارودي فى وفاة والدها.



وقدمت ريهام سعيد العزاء بعد انتهاء الخلافات بينها وبين ريم البارودي والتى كانت وصلت فى وقت من الأوقات إلى ساحات المحاكم.

ريم البارودي تنهي الصراع مع ريهام سعيد

وأسدلت الفنانة ريم البارودي الستار على أزمتها مع ريهام سعيد التي استمرت عدة أشهر، بعد رفع الأخيرة دعاوى قضائية ضدها نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء.

وأعلنت ريم البارودي أمس، التنازل عن الدعاوي القضائية التى أقامتها ضد الإعلامية ريهام سعيد؛ وذلك داخل مكتب المحامي ياسر قنطوش وهي التي جاء فيها محضرين الأول برقم 1561 لسنة 2021 إدارى ثالث أكتوبر، والثاني محضر برقم 3424 لسنة 2022 إدارى المقطم وذلك رغباً منها ببدء صفحة جديدة مع جميع زملائها بدون نزاعات أو مشاحنات .

وأصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش بياناً صحفيا كشف من خلاله عن سداد ريم البارودى الغرامة المقضى بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة للمصاريف القضائية.

وكشف قنطوش؛ عن أن ريم البارودي لا ترغب فى إستمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصت على إستمرار الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني لذلك أبلغته بعد سداد الغرامة تنازلها عن الدعاوى القضائية التى أقامتها من خلال المكتب خلال الفترة الأخيرة.

ريهام سعيد تنفى الصلح

وعقب ذلك نفت ريهام سعيد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، نقلا عن محامي ريم البارودي، بأن موكلته سددت ٢٠ ألف جنيه بعد الحكم القضائي لصالحها.

وأكدت ريهام سعيد أنها لم تتقاض مليما واحدا من ريم البارودي، وأنها أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مليون جنيه من ريم البارودي، ولا تزال تنظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأضافت: " أنا مغلطتش فيها والحمد لله ربنا نصرني في القضية والحكم لصالحي بس انا مخدتش منها أي حاجة ومنتظره الفصل في تعويض المليون جنيه الشهر الجاي".

وأوضحت أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم ٧ سبتمبر المقبل، لنظر تعويض استكمالي يقدر بمليون جنيه، بعدما صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد تغريم ريم البارودي ٢٠ ألف جنيه غرامة و٢٠ الف تعويضا مؤقتا لإدانتها بالسب والقذف، مشيرة إلى أن ما سددته ريم هو الغرامة وليس التعويض المحكوم به.

تفاصيل الأزمة بين ريهام سعيد وريم البارودي

ووصل خلاف ريهام سعيد وريم البارودي إلى ساحة القضاء، بعد اتهام الأخيرة تصل بالسب والقذف لصالح مذيعة صبايا الخير منذ عدة أشهر.

وأقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض في وقت سابق، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، وأيدت المحكمة حكم تغريم ريم بـ 20 ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت، رافعة دعوى استئناف، رفضتها المحكمة الاقتصادية في القاهرة.

ولم تتحمل ريهام سعيد، توجيه السُباب لها، ورفعت قضية سب وقذف وطعن في الأعراض ضد ريم البارودي، لكن السبب وراء الخلافات المتتالية بين الاثنين مازال مجهول، فكلاهما تقول أسباب غير الأخرى، حيث تقول ريم أنهما كانا أصدقاء وأن ريهام مصممة على إيذائها ورفع قضية ضدها، وانها تفاجئت بعد مرور 7 شهور بوجود قضية مرفوعة ضدها.

ومن ناحية أخرى أنكرت الإعلامية ريهام سعيد، وجود أي علاقة صداقة تربطها مع ريم البارودي، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية، انها قابلتها على مدار حياتها 6 مرات فقط، وكانت ريم تعاملها بكل الود والمحبة، وفجأة فوجئت بتوجيه الشتائم لها، ما أصابها بصدمة كبيرة، ورفعت القضية محاولة حفظ كرامتها