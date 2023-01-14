آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

شارك آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، في تظاهرات احتجاجية في تل أبيب والقدس وحيفا؛ رفضًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

وبحسب قناة كان العبرية، إن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تفيد بتجمع حوالي 15 ألف شخص في ساحة "هبيما" في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو.

في ذات السياق، أكدت القناة الـ12 العبرية"، أن الإسرائيليين احتشدوا في ساحة "هبيما" في تل أبيب رفضًا للحكومة الإسرائيلية، منوهة إلى أنه وبالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب، انطلقت المظاهرات أيضا في حيفا والقدس ضد سياسة نتنياهو.

ومساء السبت الماضي، تظاهر، الآلاف من الإسرائيليين وسط تل أبيب، ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة نتنياهو، والقرارات التي اتخذتها لتقويض "الجهاز القضائي في إسرائيل".

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام السوداء، والشعارات المنددة بسياسة الحكومة الجديدة ورئيسها نتنياهو، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشارك في التظاهرة شخصيات سياسية إسرائيلية سابقة، الذين أعربوا عن تخوفهم من "هدم الديمقراطية الإسرائيلية". وفق تعبيرهم.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، وتسعى لشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية". كما تضم الحكومة اليمينية الجديدة وزراء أدينوا بقضايا فساد وإرهاب.