بيخلّصوا الأكل .. ياسمين عز للزوجات : اِعزمي حماتك وبلاش قرايبك

طالبت الإعلامية ياسمين عز الزوجات ، دعوة الحموات على العزومات بدلا من الأقارب.

وأضافت عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، قائلة:" لو بنت خالتك بتاكل كتير هتاكل في يومين خزين التلاجة اللي الراجل بيتعب فيه فرفقًا بجوزك".

الحماة حنينة

وتابعت ياسمين عز : اعزمي حماتك عشان هي بتحبك وبتحب ابنها هتيجي وايديها مش فاضية بتيجي بخيرات ربنا هتملالك التلاجة.

وأكدت ياسمين عز قائلة: الحماة حنينة مع انها معزومة المفروض تيجي وايديها فاضية، حماتك هتفيديك مش بنت خالتك متعزميش اهلك وقرايبك اليومين دول.