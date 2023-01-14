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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيخلّصوا الأكل .. ياسمين عز للزوجات : اِعزمي حماتك وبلاش قرايبك

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

طالبت الإعلامية ياسمين عز الزوجات ، دعوة الحموات على العزومات بدلا من الأقارب. 

وأضافت عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر  قناة “ام بي سي مصر”، قائلة:"  لو بنت خالتك بتاكل كتير هتاكل في يومين خزين التلاجة اللي الراجل بيتعب فيه فرفقًا بجوزك".

 الحماة حنينة

وتابعت ياسمين عز : اعزمي حماتك عشان هي بتحبك وبتحب ابنها هتيجي وايديها مش فاضية بتيجي بخيرات ربنا هتملالك التلاجة.

وأكدت ياسمين عز قائلة: الحماة حنينة مع انها معزومة المفروض تيجي وايديها فاضية، حماتك هتفيديك مش بنت خالتك متعزميش اهلك وقرايبك اليومين دول.

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