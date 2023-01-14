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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية: رفع تصنيفنا دوليًا والنهوض بالبحث العلمي أولوية مرتقبة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية علي إلتزام الجامعة بخطة الدولة للنهوض بالتعليم العالى والاهتمام  بالبحث العلمى وفق رؤية إستراتيجية التعليم 2030.

وأشار القاصد إلي أن خطته لتطوير الجامعة تتضمن إنشاء وحدة التصنيفات الدولية  تهدف  إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على إستيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة .

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كما أعلن رئيس الجامعة عن عزمه إنشاء مكتب للعلاقات الدولية " International Relation Office " لرعاية المبتعثين والطلاب الوافدين يساهم  في تفعيل وتنشيط التبادل العلمي بين الجامعة والدول المتقدمة في كافة المجالات كما يساعد في جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابي ، إلي جانب رعايتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم وتذليل كافه العقبات التي تواجه هؤلاء الطلاب ، فضلا عن تفعيل الإتفاقيات الثنائية الموجودة بين الجامعة والهيئات الدولية وعقد إتفاقيات جديدة.

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