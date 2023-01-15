سعر مرسيدس E200 الجديدة في السوق المصري .. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من اصدارات شركة مرسيدس الالمانية، مثل النسخة E200 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة ذات المظهر الرياضي، حيث تقدم في مصر من خلال باقة من الفئات مع سعر يبدأ من 1,724,000 جنيه.

مرسيدس E200

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة مرسيدس E200 في مصر.

مرسيدس E200

محرك السيارة مرسيدس E200

تعتمد السيارة مرسيدس E200 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات.

مرسيدس E200

الاداء الفني للسيارة مرسيدس E200

تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس E200 إلى 240 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس E200

اسعار السيارة مرسيدس E200 في مصر

الفئة الاولى PREMIUM موديل 2022 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 1,724,000 جنيه.

الفئة الثانية AVANTGARDE موديل 2022 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 1,935,000 جنيه.

الفئة الثالثة COUPE AMG موديل 2022 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 1,995,000 جنيه.

الفئة الرابعة AMG موديل 2022 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 2,094,000 جنيه.

الفئة الخامسة CABRIO AMG موديل 2022 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 2,165,000 جنيه.