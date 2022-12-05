بورصة السيارات.. زيادة في أسعار مرسيدس G-CLASS بمصر

تعتبر السيارة مرسيدس G-CLASS واحدة من اقوي السيارات المطروحة من قبل العلامة التجارية الالمانية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، بينما شهدت تلك النسخة زيادة سعرية كبيرة تراوحت بين مليون و مليون و 800 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة.

مرسيدس G-CLASS موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2022

الفئة الأولى مرسيدس G-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 5 مليون و 500 الف جنيه بدلاً من 4 مليون و 500 الف جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس G-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 7 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 5 مليون و900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مرسيدس G-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 7 مليون و 500 الف جنيه بدلاً من 6 مليون.

مرسيدس G-CLASS موديل 2022

تحتوي السيارة مرسيدس G-CLASS موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة تتراوح بين 422 حصانا و 585 حصانا، وعزم اقصى للدوران بين 610 و 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات من 9 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

مرسيدس G-CLASS موديل 2022

وتتراوح السرعة القصوى للسيارة مرسيدس G-CLASS بين 210 و 220 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة بين 4.5 و 5.9 ثانية، مع ابعاد خارجية بلغت 4669 مم للطول الكلي، و 1931 مم للعرض، و 1969 مم للارتفاع.