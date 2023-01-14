الصين : 60 ألف شخص مصاب بـ كورونا توفّوا في المستشفى

أعلنت الصين يوم السبت عن أن ما يقرب من 60 ألف شخص مصاب بكوفيد -19 لقوا حتفهم في المستشفى منذ أن تخلت عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة عن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها سابقًا والتي تأتي بعد انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا في البلاد.

في أوائل ديسمبر ، فككت بكين فجأة نظامها الصارم لمكافحة الفيروسات لمدة ثلاث سنوات من الاختبارات المتكررة وقيود السفر والإغلاق الجماعي بعد احتجاجات واسعة النطاق في أواخر نوفمبر ، وارتفعت الحالات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

قال مسؤول صحي ، يوم السبت ، إن حمى كوفيد ودخول المستشفيات في حالات الطوارئ بلغ ذروته وأن عدد المرضى في المستشفيات مستمر في الانخفاض.

وقال جياو ياهوي ، رئيس مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية ، في إفادة إعلامية ، في إفادة إعلامية ، في الفترة ما بين 8 ديسمبر و 12 يناير ، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية 59938 حالة وفاة.

وقالت إن من بين تلك الوفيات ، كان سبب 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي بسبب COVID والباقي نتج عن مزيج من COVID وأمراض أخرى.

بينما توقع خبراء الصحة الدوليون ما لا يقل عن مليون حالة وفاة مرتبطة بـ COVID هذا العام ، أبلغت الصين سابقًا عن أكثر من 5000 حالة وفاة منذ بدء الوباء ، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم.

كانت السلطات قد أبلغت عن خمس وفيات أو أقل يوميًا خلال الشهر الماضي - وهي أرقام غير متسقة مع طوابير طويلة شوهدت في دور الجنازات وأكياس الجثث التي شوهدت تغادر المستشفيات المزدحمة.

قالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن الصين لا تبلغ بشكل كبير عن الوفيات الناجمة عن COVID ، على الرغم من أنها تقدم الآن مزيدًا من المعلومات حول تفشي المرض.

ولم تعلق وكالة الأمم المتحدة على الفور يوم السبت.

ودافعت الصين ، التي أبلغت عن أرقام وفيات COVID اليومية يوم الاثنين ، مرارًا وتكرارًا عن صحة بياناتها حول المرض.

يوم السبت ، قال جياو إن الصين تقسم الوفيات المرتبطة بـ COVID بين الوفيات الناجمة عن فشل الجهاز التنفسي بسبب عدوى الفيروس التاجي وتلك الناجمة عن الأمراض الكامنة المصحوبة بعدوى الفيروس التاجي.

وقالت إن 'المعيار يتماشى بشكل أساسي مع تلك التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والدول الكبرى الأخرى'.

في الشهر الماضي ، قال خبير صحي صيني في مؤتمر صحفي حكومي إن الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي فقط بعد الإصابة بـ COVID سيتم تصنيفها على أنها وفيات COVID. النوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب وفاة الأشخاص المصابين لن تحصل على هذا التصنيف.

قال يانتشونغ هوانغ ، الزميل الأول للصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك ، إن الزيادة بمقدار عشرة أضعاف في الوفيات التي أُعلن عنها يوم السبت تشير إلى أن انعكاس سياسة فيروس كورونا في الصين 'مرتبط بالفعل' بارتفاع حاد في الحالات والوفيات الشديدة ، خاصة بين العجزة.

ومع ذلك ، قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الجديدة تعكس بدقة الوفيات الفعلية لأن الأطباء لا يشجعون على الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بـ COVID والأرقام تشمل الوفيات في المستشفيات فقط.

وقال: 'في الريف ، على سبيل المثال ، مات العديد من كبار السن في المنزل لكن لم يتم اختبارهم لفيروس كوفيد بسبب عدم توفر أدوات الاختبار أو عدم رغبتهم في الخضوع للفحص'.

'الاتجاه المتراجع'

قال جياو ، مسؤول الصحة الصيني ، إن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طارئ آخذ في الانخفاض وأن نسبة المرضى في عيادات الحمى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 تنخفض بشكل مطرد أيضًا. وأضافت أن عدد الحالات الشديدة بلغ ذروته ، رغم أنها ظلت عند مستوى مرتفع ، ومعظم المرضى من كبار السن.

قال المسؤولون إن الصين ستعزز إمدادات الأدوية والمعدات الطبية في المناطق الريفية وستعزز تدريب الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية في تلك المناطق.

وقال جياو 'عدد زوار عيادة الحمى بشكل عام في اتجاه تنازلي بعد أن بلغ ذروته في كل من المدن والمناطق الريفية'.

أدى الارتفاع الحاد في السفر قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، عندما يعود مئات الملايين إلى ديارهم من المدن إلى البلدات الصغيرة والمناطق الريفية ، إلى إثارة القلق من أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الحالات خلال الاحتفال الذي يبدأ في 21 يناير.

حذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من المخاطر الناجمة عن السفر في العطلات. أعادت الصين فتح حدودها في 8 يناير.

قالت الهيئة المنظمة للصناعة يوم الجمعة إنه على الرغم من المخاوف بشأن الإصابات ، فقد تعافت أحجام الركاب الجويين في الصين إلى 63٪ من مستويات 2019 منذ بدء موسم السفر السنوي في 7 يناير.

توقعت وزارة النقل أن تقفز أحجام حركة الركاب بنسبة 99.5٪ على أساس سنوي خلال هجرة المهرجان ، التي تستمر حتى 15 فبراير ، أو انتعاشها إلى 70.3٪ من مستويات 2019.

وقالت حكومة مدينة ماكاو ، إن 46 ألف مسافر وارد يوم الجمعة كانوا أعلى رقم منذ بدء الوباء ، ومعظمهم من البر الرئيسي في مركز القمار الصيني. وتتوقع ازدهار السياحة في عيد الربيع.