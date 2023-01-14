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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد صلاح حسني: عملت مع عمرو دياب وحماقي وأصالة وغيرهم .. فيديو

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه دخل مجال تلحين الأغاني بالصدفة بعد تركه مجال كرة القدم وقبل دخوله لعالم الفن كما كان يريد منذ بداية حياته، موضحا أنه قرر إيقاف لعب كرة القدم وأخذ كورسات خاصة بالتمثيل خلال 4 سنوات.

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وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن خلال فترة أخذه كورسات تمثيل كان يذهب مع أصدقائه لاستديوهات أغاني ومن ثم أحب التلحين وبدأ فى تلك المجال وقام بالاجتهاد فيه.

وتابع أحمد صلاح حسني أنه قام بالتلحين مع عدد كبير مع النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى وأصالة.

احمد صلاح حسني تلحين الأغاني عالم الفن عمرو دياب محمد حماقي أصالة

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