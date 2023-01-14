أحمد صلاح حسني: عملت مع عمرو دياب وحماقي وأصالة وغيرهم .. فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه دخل مجال تلحين الأغاني بالصدفة بعد تركه مجال كرة القدم وقبل دخوله لعالم الفن كما كان يريد منذ بداية حياته، موضحا أنه قرر إيقاف لعب كرة القدم وأخذ كورسات خاصة بالتمثيل خلال 4 سنوات.

وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن خلال فترة أخذه كورسات تمثيل كان يذهب مع أصدقائه لاستديوهات أغاني ومن ثم أحب التلحين وبدأ فى تلك المجال وقام بالاجتهاد فيه.

وتابع أحمد صلاح حسني أنه قام بالتلحين مع عدد كبير مع النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى وأصالة.