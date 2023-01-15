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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تنشر صورة جديدة من كواليس مسلسل «جميلة»

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عبير في الصورة من كواليس مسلسلها الجديد" جميلة" والمقرر عقده في السباق الرمضاني القادم.

وكتبت عبير “مسلسل جميلة رمضان باذن الله، بلعب شخصية اسمها نرمين متوقعين مني اية وهعمل ايه في ريهام”.

 

يذكر أنه انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل "جميلة" وبدأ تصوير مشاهده في العمل مع الفنانة ريهام حجاج ومن المقرر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان المقبل. 

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع. 

 

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