بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل نغمة مخصصة لمكالمات واتساب

يحتاج بعض مستخدمي واتساب WhatsApp تعيين نغمات رنين مخصصة لمكالمات الصوت والفيديو والرسائل الواردة من الأصدقاء أو تعيينها لشخص معين، حيث يمكن هذا الإجراء المستخدمين التواصل والرد بشكل أسرع على أصدقائهم عند الاتصال بهم لتمييز النغمة عن باقي المكالمات الأخرى.
وبحسب موقع Livemint فإن يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp تخصيص ما يريدونه من نغمات على التطبيق من خلال عدد من الخطوات البسيطة، نعرضها فيما يلي :
ويجب ملاحظة أن المكالمات الجماعية على هواتف آيفون تستخدم نغمة رنين افتراضية، ولكن يمكنك تخصيصها على هواتف أندرويد بحيث تسمع نغمة رنين مختلفة في كل مرة تتلقى فيها مكالمة فيديو جماعية.
كيفية تعيين نغمات رنين مخصصة لشخص واحد على هواتف أندرويد
- افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات
- حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين مخصصة لها
- اضغط على اسم جهة الاتصال وانتقل إلى ملفه الشخصي
- قم بالتمرير لأسفل وانقر على إعلام مخصص
- حدد مربع "استخدام الإشعارات المخصصة"
- تحت إشعارات المكالمات ، انقر فوق نغمة الرنين واختر نغمة الرنين التي تختارها
كيفية تعيين نغمة مخصصة لجهات اتصال واتساب على هواتف أندرويد
افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات
- حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين مخصصة لها
- انقر فوق Wallpaper & Sound
- تحت نغمة مخصصة ، انقر فوق نغمة التنبيه لاختيار نغمة مختلفة
كيفية تعيين نغمة مخصصة لجهات اتصال واتساب على أندرويد لمكالمات الفيديو الجماعية :
- افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات
- حدد المجموعة التي تريد تعيين نغمة رنين مخصصة لها
- واضغط على اسم المجموعة وانتقل إلى ملفه الشخصي
- وقم بالتمرير لأسفل وانقر على إعلام مخصص
- وحدد مربع "استخدام الإشعارات المخصصة"
- وتحت إشعارات المكالمات ، انقر فوق نغمة الرنين واختر نغمة الرنين التي تختارها