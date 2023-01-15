بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل نغمة مخصصة لمكالمات واتساب

يحتاج بعض مستخدمي واتساب WhatsApp تعيين نغمات رنين مخصصة لمكالمات الصوت والفيديو والرسائل الواردة من الأصدقاء أو تعيينها لشخص معين، حيث يمكن هذا الإجراء المستخدمين التواصل والرد بشكل أسرع على أصدقائهم عند الاتصال بهم لتمييز النغمة عن باقي المكالمات الأخرى.

وبحسب موقع Livemint فإن يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp تخصيص ما يريدونه من نغمات على التطبيق من خلال عدد من الخطوات البسيطة، نعرضها فيما يلي :

ويجب ملاحظة أن المكالمات الجماعية على هواتف آيفون تستخدم نغمة رنين افتراضية، ولكن يمكنك تخصيصها على هواتف أندرويد بحيث تسمع نغمة رنين مختلفة في كل مرة تتلقى فيها مكالمة فيديو جماعية.

كيفية تعيين نغمات رنين مخصصة لشخص واحد على هواتف أندرويد

افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات

حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين مخصصة لها

اضغط على اسم جهة الاتصال وانتقل إلى ملفه الشخصي

قم بالتمرير لأسفل وانقر على إعلام مخصص

حدد مربع "استخدام الإشعارات المخصصة"

تحت إشعارات المكالمات ، انقر فوق نغمة الرنين واختر نغمة الرنين التي تختارها

كيفية تعيين نغمة مخصصة لجهات اتصال واتساب على هواتف أندرويد



افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات

افتح WhatsApp على هاتفك وانتقل إلى علامة تبويب الدردشات حدد جهة الاتصال التي تريد تعيين نغمة رنين مخصصة لها

انقر فوق Wallpaper & Sound

تحت نغمة مخصصة ، انقر فوق نغمة التنبيه لاختيار نغمة مختلفة

كيفية تعيين نغمة مخصصة لجهات اتصال واتساب على أندرويد لمكالمات الفيديو الجماعية :