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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. لقاء سويدان تكشف عن سر خطير

لقاء سويدان
لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لقاء سويدان في الصور بمكيب ناعم أبرز جمال وجهها، وكتبت: "عندي سر خطير ومفاجأة، هاقولكم يوم الإثنين الساعة ٢، حذروا فزروا".

ومؤخرا نشرت لقاء سويدان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه عن افتتاح دار المسنين للفنانين.

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وقالت لقاء سويدان: "دلوقتي التجهيزات الأخيرة قبل افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من الفنانين، التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية بتمويل من الشيخ سلطان القاسمي، زرع وجيم الدار حلو زي ما أنتم شايفين إن شاء الله الافتتاح غدا الساعة الثانية عشرة ظهرا".

كما كشفت لقاء سويدان كواليس تعاونها مع رياض الخولي وسوسن بدر في مسلسل حرب الجبالي، الذي انتهوا من تصويره في لبنان مؤخرا.

وقالت لقاء سويدان لـ صدى البلد، إن مسلسل حرب الجبالي من المتوقع عرضه بداية العام الماضي، مشيرة إلى أن أحداثه تدور حول صراع في منطقة شعبية.

نقابة المهن التمثيلية لقاء سويدان راندا البحيري الفنانة لقاء سويدان مسلسل حرب الجبالى

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