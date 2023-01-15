إطلالة كاجوال.. ريم مصطفى تستعرض جمالها داخل السيارة| شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ريم مصطفى، مرتديه بلوفر بسيط وناعم باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها مع وضع نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة من شعرها لتكشف جمال ملامحها.

وإليكم صور ريم مصطفى