تؤدي للوفاة|استشاري يحذر من تناول حقنة البرد هتلر في هذه الحالة.. فيديو

كشف الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة عن خطورة حقنة " هتلر " ، قائلا : " بتريح ارتياح وهمي لأن فيها كورتيزون، وفيها مسكن ومضادات حيوي حتى أن لم يحتاجه الجسم " ، محذرا من المشكلات الجانبية التي تنتج عنها بسبب احتوائها على الكورتيزون مثل " السكر " ، وضعف المناعة .

وأشار الدكتور أمجد الحداد ، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، إلى أن حقنة " هتلر " قد تسبب الوفاة في حالة عدم اجراء اختبارات الحساسية ، وكذالك مضاعفات سلبية على الكلى ، والكبد .

وتابع ، أن الطبيب هو المختص في تحديد نوع العدوي ، وحاجة المريض للمضاد الحيوي ، موضحا أن حالات الصديد مثل صديد اللوز ، والالتهاب المكروبي البكتيري .

ونوه أن المضاد الحيوي في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا لا يستخدم إلا تحت اشراف طبي ، وفي حالات معينة فقط .