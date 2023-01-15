عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تؤدي للوفاة|استشاري يحذر من تناول حقنة البرد هتلر في هذه الحالة.. فيديو

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد

كشف الدكتور  أمجد الحداد  ، استشاري الحساسية والمناعة عن خطورة حقنة " هتلر " ، قائلا : " بتريح ارتياح وهمي لأن فيها كورتيزون، وفيها مسكن ومضادات حيوي حتى أن لم يحتاجه الجسم "  ، محذرا من المشكلات الجانبية التي تنتج عنها بسبب احتوائها على الكورتيزون مثل " السكر " ، وضعف المناعة .

وأشار الدكتور أمجد الحداد ، عبر لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "  ، إلى أن حقنة " هتلر " قد تسبب الوفاة في حالة عدم اجراء اختبارات الحساسية ، وكذالك مضاعفات سلبية على الكلى ، والكبد .

وتابع ، أن الطبيب هو المختص في تحديد نوع العدوي ، وحاجة المريض للمضاد الحيوي ، موضحا أن حالات الصديد مثل صديد اللوز  ، والالتهاب المكروبي البكتيري .

ونوه أن المضاد الحيوي في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا لا يستخدم إلا تحت اشراف طبي ، وفي حالات معينة فقط . 

أمجد الحداد توك شو حقنة هتلر برنامج صباح الخير يا مصر السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

الكلام خلص.. سيف زاهر يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم جاكسون موليكا

كريستو لاعب جيد.. الجلاصي يكشف عن فعل معلول بعد مباراة الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

الوزراء: استخراج شهادات الميلاد إلكترونياً أفضل الخدمات عام 2022

ألفت من المنوفية|تصاحبها أسطوانة الأكسجين 24 ساعة.. وتطالب بتوفير جهاز لتستطيع التحرك

سجل وصنع 24 هدفا.. أرقام إيبوكا صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الشتوي

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

الإعلام الكويتي: أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتاخد علاج.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

لتنظيف النوافذ.. مقطع مرعب لامرأة على حافة مبنى شاهق|شاهد

إطلالة كاجوال.. ريم مصطفى تستعرض جمالها داخل السيارة| شاهد

خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ