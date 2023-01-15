استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الأحد/ استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد، شرق رام الله .

وقال شاهد عيان، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عسكري مفاجئ أقيم على المدخل الغربي لبلدة سلواد، أطلقوا النار صوب المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما)، من مسافة صفر، بعد أن أجبروه على النزول من مركبته، إثر مشادة كلامية.

وذكرت مصادر محلية أن المواطن أصيب برصاصة في عنقه، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بوضع حرج، وأعلن بعد فترة وجيزة عن استشهاده، متأثرا بإصابته.

وبارتقاء الشهيد كحلة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 13 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

