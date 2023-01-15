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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

536455 طالبًـا ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية بعد استقرار حالة الطقس

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية يتابع امتحانات النقل

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم، الأحد، أنَّ 536455 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم اليوم بجميع المراحل التعليمية وبجميع نوعيات التعليم العام والفني (زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي، ومزدوج)، وذلك بعد استقرار حالة الطقس.

وقام أبو زيد بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023. 

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميز بإدارة شرق وبحضور الدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الإدارة لمتابعة امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الإلكترونية باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والامتحانات الورقية لغير المستهدفين إلكترونيا، واللغة الأجنبية لطلاب الصف السادس الابتدائي. 

كما تفقّد لجان الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادة الرياضيات في اللجنة الأولى، ومادة المهارات المهنية في اللجنة الثانية، كما تابع امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم في اللجنة الأولى، ومادة اللغة الأجنبية في اللجنة الثانية.

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بقوة .. تأجيل امتحانات وطرق غارقة

وأكّد مدير المديرية توفير جميع الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بجميع القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدد “أبو زيد” على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بتأجيل امتحان الصفين الرابع والخامس المقرر لها الخميس الماضي الموافق 12 من يناير الجاري، لسوء الأحوال الجوية نظرًا لموجة الطقس السيئ حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

الاسكندرية مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول المراحل التعليمية

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