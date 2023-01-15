مجلس الدولة يتلقى ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

استكمل مجلس الدولة، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، بعد فتح باب التقديم منذ يوم الإثنين الماضي 9 يناير 2023، ويستمر تلقي الطلبات حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.

كان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقاً لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، وذلك كان بداية الأثنين الماضي ٩ يناير حتى ٢٥ يناير الجاري.

وقد بدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وخلال الساعات القادمة سيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ومعها يوم لخريجي الجامعات الخاصة.

وجاءت شروط التقديم للذكور والإناث، لا يقل التقدير عن جيد، عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عامًا، عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة، توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.