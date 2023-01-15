بدءا من اليوم .. اعرف شروط شقق جنة مصر

تسعي الحكومة إلي توفير شقق سكنية فى متناول الجميع وبشروط معينة يمكن للمواطن الحصول على شقة فى الإسكان الاجتماعي.

وطرحت وزارة الإسكان كراسة شروط شقق جنة مصر وأيضا شقق سكن مصر للحجز حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى حجز شقق الإسكان الدخول ألي الموقع الالكتروني .

تفاصيل كراسة شروط شقق جنة مصر

ويأتي طرح شقق جنة مصر ضمن المرحلة الثامنة وذلك بعدد 10872 وحدة بعدد من المدن والتي تشمل مايلي :-

- الشيخ زايد

ـ 6 أكتوبر

ـ القاهرة الجديدة

ـ المنصورة الجديدة

ـ دمياط الجديدة

ـ ملوي الجديدة

طريقة تخصص شقق جنة مصر

ويتضمن هذا الطرح تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز فى وحدات جنة مصر وذلك عبر الانترنت من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

ويبدء الحجز على موقع بنك التعمير والإسكان بداية من اليوم الاحد الموافق 15 يناير 2023 حيث يمكن للراغبين الدخول من أحل حجز وحدات جنة مصر.

شروط حجز شقق جنة مصر

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتي من بينها مايلي :-

- يجب علي الراغبين في الحصول على وحدة سكنية أن يكون للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- كما يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- كما أنه يشترط للحصزل على وحدة سكنية لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- كما أنه من بين الشروط أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول لها في هذا الشأن، إذ يتمّ تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

