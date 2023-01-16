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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%1.98 معدل التضخم بسلطنة عُمان في ديسمبر 2022

سلطنة عمان
سلطنة عمان

بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر ديسمبر 2022 نحو 98ر1 بالمائة وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسة السلعية في سلطنة عُمان خلال شهر ديسمبر 2022  مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021م، كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4ر5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 05ر4 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.82 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.87 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.09 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.05 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.63 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.41 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.05 بالمائة.

التضخم في سلطنة عُمان 

في حين أظهرت مجموعة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 0.06 بالمائة، أما مجموعة التبغ فقد شهدت استقرارًا دون أي تغيير.

ووفقًا لبيانات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19.49 بالمائة، ومؤشر أسعار اللحوم بنسبة 8.42 بالمائة، وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 7.65 بالمائة، وأسعار الفواكه بنسبة 6.51 بالمائة، وأسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 5.43 بالمائة، وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 5.10 بالمائة، وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 2.75 بالمائة، وأسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.33 بالمائة.

في حين أظهرت أسعار الأسماك والأغذية البحرية انخفاضًا بنسبة 5.80 بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.03 بالمائة.

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أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة البريمي أعلى معدل للتضخم بنسبة 3.3 بالمائة، ثم محافظة الداخلية بنسبة 2.5 بالمائة، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 2.3 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 2.0 بالمائة، تليها محافظة مسقط بنسبة 1.8 بالمائة، وسجلت محافظتا شمال وجنوب الشرقية ومحافظة ظفار أدنى معدل للتضخم بنسبة 1.7 بالمائة لكل منهم.
 

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