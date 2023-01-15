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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعر مخفضة في معارض أهلا رمضان بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد توافر كميات من السلع والمنتجات الغذائية بمعارض أهلا رمضان في مراكز المحافظة الإدارية الخمس،  بأسعار مخفضة عن الأسوق وبكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين، بالإضافة إلى توفير كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه بجانب معارض أهلا رمضان، وفرت الجمعيات الفئوية والنقابية مختلف السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى طرح كميات من الخضروات والفاكهة بتلك الجمعيات الإستهلاكية وسلع تموينية بمنفذ ديوان عام المحافظة ومنافذ الوحدات المحلية بالمراكز.

وأكد الزملوط استمرار المرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية في اطار الحرص على التأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع بالمحلات والسعى إلى ضبط الأسعار والتأكيد على إعلان السلع بالمحال التجارية المختلفة.

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من جانبه أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن إدارة مراقبة الأغذية تواصل المرور المفاجئ على محلات بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحيتها، مشيرًا إلى أنه تم المرور على محلات تداول الأغذية بمدينة الخارجة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأغذية المختلفة منتهية الصلاحية والتى بها تغير في الخواص الطبيعية وتمت مصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين.

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