الشرقية .. 404 مليون جنيه قروضا لتمويل مشروعات الشباب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 404 مليون و 361 ألف و 531 جنيه في الفترة من 1 / 1 /2022 حتى 31 / 12 / 2022 م لتمويل 12692 مشروع ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 23353 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 83 مليون و 695ألف و 510 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 237 مشروع وتوفير 1315 فرصة عمل ، كما تم تقديم 260 مليون و 989 ألف و 671 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 10124 مشروعاً وتوفير 19688 فرصة عمل وتقديم 59 مليون و 676 ألف و350 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 2331 مشروع وتوفير 2350 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الإقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي أنه تم إصدار 578 رخصة نهائية و720 رخصة مؤقتة و248 سجل تجاري و 209 بطاقة ضريبية و385 تأمينات واصدار 1728 شهاده تصنيف للمشروع و1728 شهادة موايا للعميل بالإضافة إلى تنظيم 6 معارض داخلية لعدد 51 عارض و3 معارض مركزية لـ 3 عارضين وتنظيم معرض دولي بجنوب افريقيا.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بتنفيذ 37 ندوة للتعريف بدور الجهاز في مختلف المراكز والمدن وكذلك تنفبذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 28 سيدة بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة، بالإضافه إلى تنفيذ 3 دورات تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 75 متدرب ، وتنفيذ 14 دورة تدريبية بعنوان (إبدأ مشروعك) لعدد 280 متدرب و6 دورات تدريبيه في مجال التسويق الالكتروني بالتعاون مع جامعة الزقازيق لعدد 300 متدرب وذلك لخلق حياة أفضل للمواطنين.