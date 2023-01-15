نائب الشيوخ: التوجه الاستراتيجي للدولة يتمثل في دعم الاستثمار بقطاع التعليم

أشاد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمعلمين الذين هم أساس العملية التعليمية والتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين.



وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي وجه برفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم لتقديم أفضل ما لديهم للطلاب خاصه ان المعلم هو الحلقة الأولى في التعليم الجيد الراقي.

وأضاف النائب محمود منصور ، إن اهتمام الرئيس السيسي بالعملية التعليمة لانه يدرك ان الأمم لا تقوم إلا على العلم وعلي منظومه تعليميه راقية تتضمن المعايير الدولية للحق في التعليم الذي هو أحد أهم حقوق الانسان الاجتماعية.

دعم غير محدود

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن دعم الرئيس غير محدود لرفع مستوى المعلمين المادي والمهني يجب أن يقابله عمل من وزاره التربيه والتعليم ومن جميع العاملين في المنظومة التعليمية لتخريج أجيال تفطر وتفكر بعيدا عن الحفظ والتلقين.

واكد النائب محمود منصور، أن التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة يتمثل في دعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجامعي، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً.