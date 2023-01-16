فرصة.. كيا بيكانتو "فابريكا" بـ 240 ألف جنيه فقط

تحظى علامة كيا الكورية بسمعة جيدة فى السوق المصري خاصةً المستعمل، لما توفره من موديلات متنوعة ترضي معظم فئات المستخدمين، كما أنها تمتلك فوة شرائية فى إعادة البيع، وكذلك توافر قطع غيارها، ومن بين أبرز سياراتها النسائية كيا بيكانتو.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأبرز فى مصر، هناك عرض على سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 مستعملة باللون الأحمر مقابل 240 ألف جنيه.

كيا بيكانتو موديل 2010

تأتى كيا بيكانتو موديل 2010 بمحرك سعة 1100 سي سي، 4 سلندر، بقوة 65 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، وتستهلك 5.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وأقصي سرعة لها 160 كيلومتر فى الساعة.

كيا بيكانتو موديل 2010

جاءت المقصورة الداخلية للسيارة كيا بيكانتو موديل 2010 بمساحة رحبة بالرغم من صغر حجمها، سيارة مع عدادات قراءة مزودة بإضاءة داخلية، ومكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة مريحة، مع عدد 2 وسادة هوائية “ ايرباج”.

كيا بيكانتو موديل 2010

وفقاً لمالك السيارة كيا بيكانتو موديل 2010، لم تحصل على أى دهانات خارجية او داخلية، كما بلغت قراءة عداداها 40 ألف كيلومتر، وهي باللون الأحمر.