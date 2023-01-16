من 9 إلى 12ألفا.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر

قال عمرو الخطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قامت بطرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر، متابعا: التسجيل الإلكتروني متاح بداية من اليوم وحتى 16 فبراير.

وأضاف “عمرو الخطاب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:" التسجيل ودفع جدية الحجز متاح لمدة شهر من اليوم، متابعا: كراسة الشروط متواجدة على موقع بنك التعمير والإسكان، بدون كلمة سر أو إي معلومات.

واكمل: في حالة الرغبة في التقدم، نقوم بطباعة كراسة الاشتراطات، وإنشاء حساب خاص برقم الاستمارة، ومن ثم نقوم بتحويل مبلغ جدية الحجز، منوها بأن التسجيل لا يعني وجود أولوية.

واسترسل: تاريخ الحجز يكون يومي 5/6 مارس، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، ويمكن للمواطنين التوجة إلى أماكن الوحدات لرؤيتها على أرض الواقع، قبل التسجيل.





واوضح ان أسعار المتر في مشروع جنة يتراوح من 9 إلى 12 ألف، مشددا على أن وحدات مشروع جنة مشطبة بالكامل، مشيرا إلى أن دفع ثمن الوحدة يتم من خلال سداد 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم تقسيط 70% من باقي ثمنها على أقساط مختلفة.