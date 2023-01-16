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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل روزفاجيف، إسقاط طائرة مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل المدينة في شبه جزيرة القرم.

وقال روزفاجيف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” في وقت متأخر من ليلة الأحد، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول". مضيفا أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد.

 

وهاجمت القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات بدون طيار عدة مرات منذ بداية العام، وأُسقطت جميعها بواسطة الدفاع الجوي.

 

وفي أكتوبر من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، ما دفع روسيا لتعليق العمل بصفقة الحبوب مؤقتا.
 

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