هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على عدة محافظات خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك:" تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا".

وعن خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة قالت الهيئة :" من المتوقع أن تمتد لباقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل والصباح الباكر".

أمطار غزيرة

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أمطار على القاهرة

وتشهد البلاد اليوم سقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس بارد

وعن حالة طقس اليوم، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تضمنت نشرة حالة الطقس اليوم توقعات بنشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس

منخفض جوي

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفض جوي، وسحب رعدية على محافظات السلوم ومطروح وسيدي براني ، مضيفا في تصريحات تليفزيونية، أن المنخفض الجوي سيمتد تأثيره على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار على القاهرة وستكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

منخفض جوي

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

العاصمة الإدارية 17 11

6 أكتوبر 17 11

بنهــــا 17 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 10

نخل 17 2

كاترين 11 1

الطور 20 9

طابا 17 11

شرم الشيخ 21 13

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 12

مطروح 18 12

السلوم 17 8

سيوة 17 6

رأس غارب 21 12

الغردقة 21 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 17 7

بني سويف 17 7

المنيا 18 6

أسيوط 18 7

سوهاج 19 7

قنا 20 9

الأقصر 20 8

أسوان 21 9

الوادي الجديد 21 6

أبوسمبل 20 8