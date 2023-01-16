بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

أصبح العديد من العرب وبالأخص السعوديين من عشاق النجم العالمى كريستيانو رونالدو بشكل جنونى ، وبالاخص بعد توقيعه مع نادى النصر السعودى ، بل اصبح اى شئ يتشابه بأى شئ يخص هذا النجم ولو صدفة ، يصبح ذو قيمة كبيرة ومن الممكن ان يباع بالملايين ، وهذا ما حدث بالفعل مع شاب سعودى .

الشاب السعودى

وانتشر مقطع فيديو لهذا الشاب يكتشف فيه ان اللواحات المرورية لسياراته تحمل اسماء كريستيانو رونالدو " الدون " والنجم الارجنتينى ميسى ، ليقرر بيعهم فى مزاد علنى لأعلى سعر .

وقع كريستيانو رونالدو عقد مع نادى النصر السعودى ، والذى يصف بصفقة القرن كما يسميه البعض ، حيث يمتد عقد النجم البرتغالي لموسمين ونصف، ينتهي في صيف 2025.

م س ي 10

وتحمل سيارة الشاب السعودى ، والتى تاتى من نوع مرسيدس جى كلاس ، لوحة معدنية باسم " د ون 7 " وتم عرضها داخل المزاد بقيمة 3 مليون دولار ، اما السيارة الثانية التى يمتلكها الشاب فهى من نوع مازيراتي ، وتحمل لوحة معدنية باسم " م س ي 10 " وتم عرضها بقيمة 20 مليون دولار داخل المزاد .

د ون 7

والجدير بالذكر ان كريستيانو رونالدو ، وقع لنادى النصر السعودى لمدة موسمين ونصف الموسم ، و سيتقاضي باجمالى العقد 2 مليار ريال سعودي، وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

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