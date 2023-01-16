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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

الشاب السعودى
الشاب السعودى

أصبح العديد من العرب وبالأخص السعوديين من عشاق النجم العالمى كريستيانو رونالدو بشكل جنونى ، وبالاخص بعد توقيعه مع نادى النصر السعودى ، بل اصبح اى شئ يتشابه بأى شئ يخص هذا النجم ولو صدفة ، يصبح ذو قيمة كبيرة ومن الممكن ان يباع بالملايين ، وهذا ما حدث بالفعل مع شاب سعودى .

الشاب السعودى 

 وانتشر مقطع فيديو لهذا الشاب يكتشف فيه ان اللواحات المرورية لسياراته تحمل اسماء كريستيانو رونالدو " الدون " والنجم الارجنتينى ميسى ، ليقرر بيعهم فى مزاد علنى لأعلى سعر .

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وقع كريستيانو رونالدو عقد مع نادى النصر السعودى ، والذى يصف بصفقة القرن كما يسميه البعض ، حيث يمتد عقد النجم البرتغالي لموسمين ونصف، ينتهي في صيف 2025.

م س ي 10

وتحمل سيارة الشاب السعودى ، والتى تاتى من نوع مرسيدس جى كلاس ، لوحة معدنية باسم " د ون 7 " وتم عرضها داخل المزاد بقيمة 3 مليون دولار ، اما السيارة الثانية التى يمتلكها الشاب فهى من نوع مازيراتي ، وتحمل لوحة معدنية باسم " م س ي 10 " وتم عرضها بقيمة 20 مليون دولار داخل المزاد .

د ون 7 

والجدير بالذكر ان كريستيانو رونالدو ، وقع لنادى النصر السعودى لمدة موسمين ونصف الموسم ، و سيتقاضي باجمالى العقد 2 مليار ريال سعودي، وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

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