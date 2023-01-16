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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين جراء انفجار مصفاة ومصنع كيماويات في الصين

أرشيفية
أرشيفية

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، اليوم الاثنين، أن شخصين لقيا حتفهما وفقد 12 آخرون بعد انفجار مصفاة ومصنع للكيماويات شمال شرق البلاد.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن الانفجار وقع في المصنع الواقع بمدينة بانجين بإقليم لياونينغ أثناء القيام بأعمال صيانة.

وقال التلفزيون الصيني إن 30 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من رجال الإطفاء خارج المبنى.

 وبحسب التلفزيون الصيني، تمت تعبئة أكثر من 330 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.

الحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبا ما تنتج من عدم التزام قواعد السلامة، ففي نوفمبر الماضي قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.

 

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