الري: مصر مركز إقليمي لأفريقيا في بناء القدرات بمجال المياه والتغيرات المناخية

تلقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس المركز الإقليمى للتدريب يستعرض الأنشطة التدريبية التي تقدمها الوزارة للعاملين بها بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة ، وأيضاً للمتدربين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر ، ومركز تدريب هيئة الصرف ، ومركز تدريب هيئة المساحة ، ومركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، حيث يتم من خلال هذه المراكز تقديم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة للعاملين بالوزارة والمتدربين العرب والأفارقة .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه مثل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 ، وخاصة فى ظل إمتلاك الوزارة للامكانيات اللوجيستية اللازمة فى هذا الشأن .

وأضاف أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، حيث يتم عقد حوالى (٢٣٥) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (٥٥٠٠) متدرب سنوياً ، بالإضافة لحوالي (٦) دورات تدريبية بمشاركة (١٥٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجالات ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين .

ويُعد المركز الإقليمى للتدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، كما سبق توقيع إتفاق بين مركز التدريب الإقليمى ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة ٢.٣٠ مليون يورو ، والذى يهدف لتعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وأفريقيا ، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .

كما يتبع الوزارة عدد من مراكز التدريب المتخصصة مثل مركز تدريب الصرف ومركز تدريب المساحة ، حيث يتم عقد حوالى (١٠٠) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (٢٠٠٠) متدرب سنوياً بمركز التدريب التابع لهيئة الصرف بفرعيه بالإسكندرية وطنطا ، في مجالات تنفيذ وصيانة شبكات الصرف المغطى وتنفيذ الأعمال الصناعية والدراسات الحقلية وقياس ملوحة التربة وضبط وتوكيد الجودة والعقود والمواصفات واستخدام الأجهزة المساحية وصيانة المعدات والحاسب الآلى وغيرها ، ويضم المركز بفرعيه قاعات للتدريب وقاعات للمؤتمرات ومعامل للحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، ومبانى للإقامة تضم ١١٦ غرفة ومطعم بفرع الإسكندرية ، و ٣٠ غرفة ومطعم بفرع طنطا .

كما يتم عقد حوالى (٣٠) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (٢٧٠) متدرب سنوياً بمركز التدريب التابع لهيئة المساحة سواء بالمقر الرئيسى أو المقرات الفرعية بالمحافظات ، في مجالات المساحة ونزع الملكية وأعمال السجل العينى والشئون المالية والحاسب الآلى وغيرها ، ويضم المركز عدد (٤) قاعات ومعامل للحاسب الآلى .

كما ينظم مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا العديد من الدورات التدريبية التى يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، حيث يتم عقد حوالى (٣) دورات تدريبية بمشاركة حوالى (٥٥) من المتدربين الأفارقة سنوياً ، فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية) .

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