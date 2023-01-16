المجموعة الثانية.. الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الديني لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية ، وهم :



1. إسلام محمد أحمد محمد - الشرقية

2. إبراهيم محمد عبدالكريم محمد - الشرقية

3. علاء رجب محمد إبراهيم - الشرقية

4. إيهاب جمال محمد محمد - الشرقية

5. محمد عاطف أبو الفتوح السيد - الشرقية

6. طه عبد الستار السيد خطاب - الشرقية

7. صبري عبدالحي إبراهيم علي - الشرقية

8. أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية

9. عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالعزيز - الشرقية

10. مؤمن محمد صباح دياب - الشرقية

11. أمين عبدالحميد أمين عبدالحميد - الشرقية

12. محمد مصطفى كمال مصطفى محمد - الشرقية

13. مصطفى فوزي الغريب - الغربية

14. أحمد غازي أحمد الزياتة - الغربية

15. أحمد مسعد مصطفى القصراوي - الغربية

16. أحمد رأفت شحاتة الطويل - الغربية

17. محمد الغمري العيسوي - الغربية

18. إبراهيم علي شبل عبد العال يوسف - الغربية

19. أحمد محمد السيد خطاب - البحيرة

20. وليد علي أحمد الأخرس - البحيرة

21. أحمد طه أحمد متولي - البحيرة

22. حمادة محمد السيد خطاب - البحيرة

23. عبد العاطي فرج عبد العاطي عبد القادر - البحيرة

24. عبد الرحيم حسين عبد الرحيم زورة - البحيرة

25. صبري عبد الباقي سلامة علام - المنوفية

26. ياسر محيي محمد الطواب - المنوفية

27. عبد الفتاح فاروق إبراهيم حمودة - المنوفية

28. أحمد يحي عبد الرحمن الجزيري - المنوفية

29. أحد مهدي مصطفى مهدي - المنوفية

30. أحمد أيمن أحمد مصطفي سالم - المنوفية

31. عبد العليم طه عبد العظيم علي - بني سويف

32. أحمد محمود عودة عثمان - بني سويف

33. شعبان قرني عبد الجواد والي - بني سويف

34. محمد نعيم محمد إبراهيم - بني سويف

35. فوزي حسن عبد الباقي - بني سويف

36. مصطفى حسن أحمد - بني سويف

37. رزق رجب عبد الموجود - بني سويف

38. مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب - بني سويف

39. كمال جمعة طلب محمد - بني سويف

40. أحمد طه أحمد أبو العلا - بني سويف

41. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد - بني سويف

42. أشرف طه عبدالقادر محمد - بني سويف

43. محمد رجب علي حسانين - بني سويف

44. سيد عبدالجواد عويس حامد - بني سويف

45. محمد حمد الله أحمد محمد - بني سويف

46. محمد هلال عبدالحميد محروس - بني سويف

47. حسن عبدالفتاح دردير يونس - بني سويف

48. حسام صلاح رياض أبو حامد - بني سويف

49. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر

50. رضا مسعود عبد الغني حسن - البحر الأحمر



🔸ثانيًا : المرشحون للمقابلة بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة ، الساعة العاشرة صباحًا ، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين ، وذلك وفق الجدول التالي :



🔹يوم السبت 21/ 1/ 2023

م - الاسم - المديرية

1. سيد محمد سيد عبد المولى - بني سويف

2. - صالح تمام عبد الجواد خليل - بني سويف

3. أحمد بركة عويس محمد - بني سويف

4. أحمد رشدي خليفة مخلوف - بني سويف

5. نادي سعد جابر محمد - بني سويف

6. معوض عيسى محمد معوض - بني سويف

7. محمود عبد الله محمود على - بني سويف

8. زين زكريا عبد الوهاب عبدالقادر - بني سويف

9. محمد أحمد عيد محمد - بني سويف

10. علاء محمد أحمد محمد - بني سويف

11. - حامد محمد أحمد محمد - بني سويف

12. سعودي السيد عبدالوهاب - بني سويف

13. محمود محمد نادي فرج - بني سويف

14. محمد السيد حسن أحمد - بني سويف

15. ربيع جابر عبدالعزيز محمد - بني سويف

16. خلف مرسي علي مرسي - بني سويف

17. أشرف يحيى إبراهيم حسن - بني سويف

18. مصطفى مجدي عويس - بني سويف

19. مشهور محمد عبد الغني محمد - بني سويف

20. - محمد السيد معوض تهامي - بني سويف

21. رمضان نصار عبد المعتمد أبو القاسم - بني سويف

22. عمر علي محمد خليفة - بني سويف

23. محمد علي جاد السيد - بني سويف

24. فتحي عبد الحميد مرسي - بني سويف

25. عبد الحليم عبد الوهاب حسن أحمد - بني سويف

26. ياسر علي محمد عثمان - بني سويف

27. إبراهيم عبدالمنعم محمد مصطفى - بني سويف

28. - أحمد سيد قرني أحمد - بني سويف

29. - محمد محمد السيد علي - بني سويف

30. أحمد طه أحمد عبدالجواد - بني سويف

31. عبدالتواب مسلم عبدالتواب - بني سويف

32. بطل حلمي رمضان عبد العال - بني سويف

33. معتصم محمد صفوت سيد - بني سويف

34. زين العابدين محمد إبراهيم - بني سويف

35. عطا مسعود أحمد أحمد - بني سويف

36. إبراهيم قرني سيد عبدالجواد - بني سويف

37. محمد مختار عبدالمجيد رزق - بني سويف

38. جمال محمد عبد العظيم خالد - بني سويف

39. محمد عبد السلام حسن عبد السلام - بني سويف

40. مجدي عويس إمام شعبان - بني سويف

41. - طه حامد عبدالجواد شعبان - بني سويف

42. أحمد فرج حسن طلبة - بني سويف

43. جمال عبدالعظيم محمد شعبان - بني سويف



🔹يوم الأحد 22/ 1/ 2023م



1. محمود محمد حامد محمد ساري - المنوفية

2. طارق صابر متولي محمد الشاذلي - المنوفية

3. أحمد محمد أحمد بلابل - المنوفية

4. صلاح محمد السيد السواق - المنوفية

5. - أحمد مبارك عمر شرف الدين - المنوفية

6. - أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد - المنوفية

7. - شعبان منتصر السيد منتصر - المنوفية

8. السيد يحي محمد محمد - المنوفية

9. أحمد ناجي أبو الحديد عبده - المنوفية

10. عادل محمد عيد شعيب - المنوفية

11. - مصطفى علاء عبد العليم عبد المطلب - المنوفية

12. أحمد زين العابدين عبد القادر عمران - المنوفية

13. - أسامة عبد الحميد إبراهيم حسام الدين - المنوفية

14. - محمد إبراهيم زكي طلبة - المنوفية

15. عادل محمد عيد شحيبر - المنوفية

16. محمد بحيري عبد الغفار بحيري حشيش - المنوفية

17. محمد جلال محمد سليمان - المنوفية

18. - عبد الحليم عبد المنعم زايد الكتاتني - المنوفية

19. محمد عبد الرحمن قطب حمزة - المنوفية

20. إبراهيم عبد الحميد محمد غانم - المنوفية

21. - يوسف صبري يوسف حسن - المنوفية

22. طارق محيي الدين محمد الطواب - المنوفية

23. محمد فتحي محمد الخباز - المنوفية

24. - عمار إبراهيم علي إبراهيم - البحيرة

25. - سعيد محمد سعد عيسى - البحيرة

26. محمود حمدي جمعة عيسي - البحيرة

27. واصف سعد رمضان جويدة - البحيرة

28. - عبد العزيز خميس عبد العزيز علي - البحيرة

29. محمد محمد خليل عمرو - البحيرة

30. محمد عبد الستار هنداوي الإمام - البحيرة

31. عوض رمضان عوض خليف - البحيرة

32. - كارم محمد فتح الله - البحيرة

33. محمد سيد أحمد داود سيد أحمد - البحيرة

34. محمد سعيد العسقلاني علي عثمان - البحيرة



🔹يوم الاثنين 23/ 1/ 2023



1. - خالد جمعة عبد الله الطنوبي - البحيرة

2. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم - البحيرة

3. محمد زكريا عبد الجواد زكريا النكلاوي - البحيرة

4. - عمرو محمد عبد المنطلب النقراشي - البحيرة

5. رمضان عطية ضيف ماضي - البحيرة

6. طارق شعبان أحمد قطب عبدة - البحيرة

7. أحمد عبد الحليم علي زايد - البحيرة

8. - ياسر عبد الباسط علي - البحيرة

9. شوقي شعبان شوقي كامل العلواني - البحيرة

10. إبراهيم عبد الرازق محمد إسماعيل عمارة - البحيرة

11. أحمد سعيد جاد شلبي - البحيرة

12. محمود شعبان أحمد عبدة - البحيرة

13. أحمد سعد إسماعيل أحمد - البحيرة

14. محمد محمود أحمد ناصف - البحيرة

15. - جمال حمادة محمد مصطفي - البحيرة

16. محمد عبد الله عبد الكريم عبد الله - البحيرة

17. محمد عبدالرحيم السيد محمد العياط - الشرقية

18. محمد إبراهيم حسن إبراهيم - الشرقية

19. يحيى محمد علي السيد - الشرقية

20. محمود محمد عبد السلام مهدي - الشرقية

21. علي عبد الرحمن علي محمد - الشرقية

22. محمد محمد أحمد عطية - الشرقية

23. أحمد محمد عبده السيد جبر - الشرقية

24. أحمد علي أحمد محمد - الشرقية

25. دويدار رمضان دويدار عطية - الشرقية

26. معاذ أحمد محمد أحمد ندا - الشرقية

27. أشرف أحمد السيد عبدالعاطي - الشرقية

28. محمود عبد الغني أحمد محمد - الشرقية

29. هاني شاكر حسن حسن - الشرقية

30. حمدان محمد محمد أحمد موسى - الشرقية

31. صلاح أحمد عبد السلام عبد المولى - الشرقية

32. محمود محمد أحمد محمد - الشرقية

33. أحمد محمد علي محمد نعير - الشرقية

34. السيد عبد الباسط السيد أحمد - الشرقية

35. محمود عبد العظيم محمد الطاهر - الشرقية

36. محمد محمود محمد إمام - الشرقية

37. أحمد مهدي عبدالباسط محمود - الشرقية



🔹يوم الثلاثاء 24/ 1/ 2023



1. - رزق سعد السيد السخن - الغربية

2. سمير زيدان فراج زيدان - الغربية

3. علي عبد اللطيف علي حمودة - الغربية

4. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي - الغربية

5. مصطفى أبو اليزيد درويش - الغربية

6. محمد السيد الخولي - الغربية

7. مصطفى عبدالله العيسوي شاهين - الغربية

8. عزت محمد عبد الغني عاقول - الغربية

9. محمد أحمد أحمد عبد الله - الغربية

10. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع - الغربية

11. - محمد محمد عزب الشيخ - الغربية

12. - أحمد عبد الرؤف شحاته الطويل - الغربية

13. - عبد الحكيم رشاد محمد صلاح - الغربية

14. رمضان محمد محمود سالم - الغربية

15. علي عبد المطلب فاضل واصل - الغربية

16. - باسم صقر العمرسي - الغربية

17. عبد الكريم محمد عبد الكريم منصور - الغربية

18. - عثمان حنفي عثمان شخبة - الغربية

19. السيد حميدة مصطفى إبراهيم السقا - الغربية

20. أبو بكر عباس محمد سعد الجندي - الغربية

21. الجوهري علي السيد الشرقاوي - الغربية

22. عبد الفتاح يوسف السيد السجيني - الغربية

23. السيد أحمد السيد المتولي - الغربية

24. حامد فتوح محمد ندا - الغربية

25. مصطفى عبد الهادي الصباغ - الغربية

26. إبراهيم عبد الوهاب محمد البدوي - الغربية

27. رضا مصطفى الغمري مصطفى - الغربية

28. أيمن حسين عبد الباقي أبو المجد - الغربية

29. أيمن عبد المنعم عبد الفتاح تركي - الغربية

30. - سعد عبد المنعم الشهاوي - الغربية

31. - عبيدة رمضان محمد البربري - الغربية

32. محمد عبد المجيد محمد وهدان - الغربية

33. رضا محمد عطية الصعيدي - الغربية

34. محمد محمد موسى عيسى - الغربية

35. عمر علي مخيون عياد - البحيرة

36. أحمد محمد عبد الحميد كشك - البحيرة

37. - سمير صبري محمد غالي البنا - البحيرة

38. أحمد السعدني عبد العزيز الور - البحيرة

39. محمد زكريا عيد رزق - البحيرة

40. فرج سعيد محمد عبد العال - البحيرة

41. محمد علي عبد الواحد مندور - البحيرة

42. محمود صابر محمد بسيوني - البحيرة

43. يحي سعد محمد الشرقاوي - البحيرة