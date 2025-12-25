آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم 25-12-2025 بعد قرار الفائدة

جدد سعر أشهر أعيرة الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 في محلات الصاغة.

زيادة أشهر عيار ذهب

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولًا حيث زاد بمقدار 5 جنيهات منذ بدء تعاملات مساء اليوم

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5935 جنيها للبيع و 5970 جنيها للشراء

خفض الفائدة

واعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة مقدار 100 نقطة أساس.

تحرك الذهب

وسجل سعر الذهب زيادة مقدارها 185 جنيها في تعاملات مساء اليوم على مستوي الأعيرة الذهبية.

تحركات سعر الذهب

وقبل أسابيع تراجعت أسعار الذهب مقدار 650 جنيها علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب لدى المعنيين بالسوق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6782 جنيها للبيع و 6822 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيها للبيع و 5970 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5087 جنيها للبيع و 5117 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3956 جنيها للبيع و 3980 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولارا للبيع و 4479 دولارا للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في أميركا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز جيم وايكوف إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح وتماسكًا فنيًا بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة ويزدهر في فترات عدم اليقين.

يضيف ايكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

على الصعيد السياسي، قال الرئيس في اميركا دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد من رئيس الفدرالي القادم أن يخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد. البنك المركزي في اميركا خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والمتعاملون يتوقعون خفضين إضافيين العام المقبل.