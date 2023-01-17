عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : استمتع بفترة الخطوبة

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل هو علامة نارية، عندما يقعون في الحب، سوف يعبرون عن مشاعرهم للشخص الذي يحبونه، دون حتى التفكير مليًا، ويفعلون الكثير من أجل شريك الحياة.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : وظيفة بمرتب كبير

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إنه سيكون يومًا مجزيًا من الناحية المهنية، يمكن لمواليد برج الحمل توقع عروض عمل متعددة وفرص نمو في طريقهم، ومن المرجح أن يدفعك سلوكك الجذاب إلى الأمام ويحظى بالتقدير في المؤتمرات واجتماعات العمل، قد تتوقع مصدر دخل ثابتًا لأن استثماراتك تعد بعوائد محدودة، كما إنه وقت مناسب للتفكير في إدارة الثروات، من المرجح أن تجعلك النزاعات العائلية مشغولة وقد تؤثر على مستويات التوتر لديك، حاول تجنب الخوض في جدالات محتدمة حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إيذاء أحبائك.

توقعات برج الحمل مهنيا

قد تضطر إلى إقناع كبار السن بمهاراتك اللفظية الفائقة وديناميكيتك المهنية، زود ثقتك في العمل اليوم لأنه يمكن أن يجعلك تتقدم بسهولة على زملائك.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يكون لتناول المكملات الصحية الإضافية فائدة طويلة الأجل على صحتك.

برج الحمل اليوم عاطفيا

من المرجح أن يمنح الحب غير المتبادل بعض الأمل في المستقبل، إن الاستمتاع بفترة الخطوبة هذه هو أفضل ما يمكنك فعله الآن.

توقعات برج الحمل في شهر يناير

من المتوقع أن تسفر الاستثمارات عن نتائج معتدلة، قد تشعر بالفضول لمعرفة المزيد حول إنشاء مصادر متعددة للدخل، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في خطة تقاعد للمستقبل.

برج الحمل برج الحمل اليوم عاطفيا توقعات برج الحمل توقعات برج الحمل صحيا توقعات برج الحمل مهنيا توقعات برج الحمل وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : وظيفة بمرتب كبير

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إطلاق مشروع جديد

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : تثير اعجاب المدير

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : صعوبات في العمل

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : مارس الرياضة بانتظام

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : استثمر بحكمة

ترشيحاتنا

بعد فترة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في الأحوال الجوية| فيديو

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : شارك زوجتك بعض الأنشطة

خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : فترة سعيدة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : صعوبات في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ