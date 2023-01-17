عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : قلل النفقات الزائدة

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

يتمتع برج الأسد بأنه قوي وموثوق بالقدرة على جذب الجميع تقريبًا ولديه الطاقة لاستضافة الاحتفالات والمناسبات المختلفة مع الأشخاص الذين يبرزون أفضل ما فيهم.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

txt

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

txt

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : صعوبات في العمل

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تضطر إلى التصرف كقائد صغير اليوم لأنك قد تشعر بضيق بسيط في أموالك، سيتعين عليك توخي الحذر وتقليص النفقات الزائدة، قد لا تحقق الاستثمارات في العقارات عوائد جيدة، يبدو أن عقلك متوتر قليلاً بسبب الطريقة التي تدور بها الأمور، يشعر جسمك بالنشاط ولكن قد تشعر بضعف بسيط في معدتك، تبدو حياتك المهنية مستقرة تمامًا في الوقت الحالي حيث تقدم ما هو متوقع منك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يبدو أن الحياة في جبهة العمل مريحة للغاية في الوقت الحالي، سيكون أصدقاؤك في العمل متعاونين للغاية، سوف تشارك في بعض أنشطة الترابط وتخفيف الأجواء الصعبة في العمل.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

قد تضطر إلى الاهتمام بصحتك العقلية بشكل مكثف حيث قد تشعر بعبء القلق والأفكار السلبية، يمكن أن يساعدك الحفاظ على نشاط جسمك في الشعور بالتحسن، حاول القيام ببعض تمارين الصباح وتمارين التنفس.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

من المرجح أن تؤدي المحادثات العميقة مع شريكك إلى إنشاء علاقة متناغمة، يمكن للانخراط في بعض أنشطة الترابط أن يأخذ علاقتك إلى المستوى التالي.

برج الأسد في شهر يناير 2023

قد تضطر إلى الكفاح من أجل تقديم وجهة نظرك حيث يحاول أفراد عائلتك ثنيك عن اتخاذ خطوة في حياتك المهنية.

برج الأسد برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد وحظك اليوم صحيا توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء النساء برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : وظيفة بمرتب كبير

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إطلاق مشروع جديد

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : تثير اعجاب المدير

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : صعوبات في العمل

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : مارس الرياضة بانتظام

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : استثمر بحكمة

ترشيحاتنا

بعد فترة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في الأحوال الجوية| فيديو

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : شارك زوجتك بعض الأنشطة

خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : فترة سعيدة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : صعوبات في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ