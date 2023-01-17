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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : رحب بالفرص الجديدة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

مواليد برج القوس يستمتعون بتنوع الحياة والثقافة، ويحيطون أنفسهم بأشخاص مختلفين للغاية ويكوِّنون صداقات في جميع أنحاء العالم.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، رحب بالفرص الجديدة في جبهة العمل حيث تصل أخيرًا إلى آفاق جديدة في حياتك المهنية، دع الماضي يكون عفا عليه الزمن وركز على ما هو قادم، افتح مساحة لقدرات ومشاريع جديدة قد تعترض طريقك، ستكون قوتك العقلية هي أعظم دعم لك اليوم، سيشعر جسمك بالنشاط والمرونة للغاية اليوم. قد يكون الذهاب للمشي السريع أمرًا نشيطًا للغاية، يبدو أن أموالك تحت السيطرة مع عدم وجود ديون ضخمة في طريقك.

برج القوس اليوم مهنيا

قد ترتفع في المكانة والشرف في العمل حيث يتم تقدير جهودك وقدراتك، لا يُنصح بالتنقل بين الوظائف في الوقت الحالي حيث قد تتلقى الترقيات والتقييمات المستحقة قريبًا جدًا.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يمكن أن يمنحك الذهاب للتمارين الصباحية دفعة إضافية اليوم، من المحتمل أن تواجه حالة من النعيم وأنت تستمتع بفوائد الصحة الجيدة.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

استمتع بهذه الفترة من الشغف والألفة مع شريك حياتك، يمكن أن يمنحك التخطيط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعض الوقت الجيد مع شريك حياتك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يمكنك أن تتوقع الاستقرار من حيث أموالك، من المرجح أن يدفع لك صديق ما في الخارج مبلغًا كبيرًا من المال مقابل فعل تم في الماضي. 
 

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