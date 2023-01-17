عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : جرب أكل جديد

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

txt

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية يبدو أن الرتابة قد أضعف غرائزك ومن ثم فقد حان الوقت للخروج واستكشاف بعض الأماكن الجديدة، وتجربة المأكولات المختلفة، وزيارة مكان لطالما أردت الذهاب إليه السفر إلى أرض جديدة يمكن أن يمنحك حقًا دفعة مزاجية، قد تضطر إلى التعامل مع ضغوط العمل اليوم حيث من المحتمل أن تجعلك المواعيد النهائية الصارمة والاجتماعات المتتالية تشعر بالعبء، يمكن أن يكون قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك مصدرًا للراحة لك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يفرض عليك اليوم بعض التحديات من الناحية المهنية عندما تتعامل مع التوقعات المفرطة، تذكر أن تحافظ على هدوئك وتتخذ قرارات حكيمة، قد تكون حياتك المهنية في موقف صعب في الوقت الحالي ولكنك بالتأكيد ستجتازها.

توقعات برج الثور صحيا

قد تشعر بالتوتر الشديد بسبب الالتزامات المهنية، ينصح بشدة بالحفاظ على التوازن العقلي وحماية راحة البال، الإفراط في التفكير سيجعل الأمور صعبة عليك فقط.

توقعات برج الثور اليوم عاطفياً

توقع الاستقرار والاتساق في علاقتك، هذه علامة جيدة لأنها قد تأخذك إلى علاقة ملتزمة، حان الوقت للحكم على علاقتك وإصلاح الأخطاء التي تراها.

توقعات برج الثور في شهر يناير 2023

قد تتوقع الحب والدعم من والديك لأنهم يفهمون موقفك من منظور أفضل، من المرجح أن يعطيك الأخ الأكبر نصيحة بارعة تجعلك متحمسًا وطموحًا.

برج الثور توقعات برج الثور توقعات برج الثور اليوم توقعات برج الثور صحيا توقعات برج الثور وحظك اليوم مواليد برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : وظيفة بمرتب كبير

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إطلاق مشروع جديد

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : تثير اعجاب المدير

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : صعوبات في العمل

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : مارس الرياضة بانتظام

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : استثمر بحكمة

ترشيحاتنا

بعد فترة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في الأحوال الجوية| فيديو

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : شارك زوجتك بعض الأنشطة

خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : فترة سعيدة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : صعوبات في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ