عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : فترة سعيدة

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

لا يستطيع مواليد برج الجدي تكوين صداقات كثيرة، لكنهم يلجأون إلى أولئك الذين يجعلونهم يشعرون بالسلام والذكاء والصدق في جميع الأوقات.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : احرص على فلوسك

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، من المحتمل أن تشعر بالمرونة والثقة اليوم لأن جسمك قد تعافى بشكل جيد، يتم تنشيط عقلك أيضًا لمواجهة أي تحديات جديدة، يجب أن تستمر في رعاية صحتك وجعلها على رأس أولوياتك، يبدو أن حياتك المهنية مليئة بالسبل الجديدة والفرص غير المستكشفة، سوف تواجه بعض أكبر مخاوفك وستتألق، من المرجح أن تتحول المواقف لصالحك بصفتك أحد كبار السن ، ويثني عليك. ومع ذلك ، قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها على الجبهة الداخلية، من المرجح أن يخلق أقاربك مشاجرة بمكالمة هاتفية.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد تكون في ذروة حياتك المهنية وتعمل بثقة، قد تحصل على فرص لتحسين مهاراتك، ستقودك أي اجتماعات أو مؤتمرات قادمة في الاتجاه الصحيح.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تم تنشيط جسمك وعقلك تمامًا اليوم، يمكن أن تضعك المشاركة في بعض التمارين الذهنية مثل الألغاز والكلمات المتقاطعة في مزاج جيد حقًا.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

يبدو أن حياتك العاطفية مليئة بالسلام والاستقرار، يمكنك الاستمتاع بفترة سعيدة مع شريك حياتك أثناء احتساء فنجان من القهوة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يمكنك توقع بعض المشاكل في عائلتك حيث يحاول أفراد الأسرة الممتدة بدء جدال محتدم، قد تزعجك الشجار مع أخ أصغر.

برج الجدي توقعات برج الجدي برج الجدي وحظك اليوم صحيا امرأة برج الجدي برج الجدي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : وظيفة بمرتب كبير

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : داري على شمعتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إطلاق مشروع جديد

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : تثير اعجاب المدير

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : صعوبات في العمل

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : مارس الرياضة بانتظام

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : استثمر بحكمة

ترشيحاتنا

بعد فترة عدم الاستقرار.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في الأحوال الجوية| فيديو

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : شارك زوجتك بعض الأنشطة

خبير لوائح: مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : فترة سعيدة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : صعوبات في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ