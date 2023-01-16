السعودية .. بيان مهم من حساب المواطن بشأن دعم دفعة يناير

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 في شهر يناير.

وأوضح “حساب المواطن” عبر منصة تويتر أن استقبال طلبات الاعتراض يتم من خلال البوابة الإلكترونية.

وفي وقت سابق، ذكر برنامج حساب المواطن، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة يناير بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، وتم إيداع 3.6 مليار في حساباتهم، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في دفعة يناير، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.