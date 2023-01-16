عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منظومة مجلس الوزراء: الشباب والرياضة تحقق أعلى معدل استجابة لشكاوى المواطنين

الشباب والرياضة تحقق
الشباب والرياضة تحقق اعلى معدل استجابة لشكاوى المواطنين

حققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بالاستجابة لشكاوى المواطنين نسبة ٩٩% من المخطط له، وذلك وفقا لبيانات منظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بجهود القائمين على المنظومة خلال اجتماعه مع كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد العلوانى مدير عام خدمة المواطنين بمكتب الوزير .

وحققت إدارات الديوان العام نسب استجابة مرتفعة، وجاء في مقدمة الترتيب حسب أعلى عدد شكاوى وأعلى مؤشر أداء كالتالى :"إدارة شكاوى شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة - الإدارة المركزية للأداء الرياضي - الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة للشئون القانونية - الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية".

كما سجلت مديريات الشباب والرياضة نسب استجابة عالية، وكان الترتيب حسب أعلى عدد شكاوى وأعلى مؤشر أداء لمديريات الشباب والرياضة بمحافظات "القاهرة - الجيزة - الشرقية - الدقهلية - الإسكندرية".

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، مُطالباً  بالاستمرار فى بذل جميع الجهود الممكنة للمساهمة فى تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وثمن  الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها.

يأتى ذلك فى إطار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (314)لسنة ٢٠١٧م بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ،وفى إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1855)لسنة ٢٠١٧م بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والمتضمن تطبيق النظام الكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

وزير الشباب رئيس الإدارة المركزية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة شكاوى المواطنين أشرف صبحي مجلس الوزراء وزارة الشباب الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. إصابة رمضان صبحي والزمالك يحاول استغلال المساحات بعد طرد علي جبر

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

دولة عربية تعلن ارتفاع سعر صرف عملتها أمام الدولار

ليس من خلق النبي .. رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل| شاهد

نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

رفقة ابنتها.. مي سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تزوجت بدون مأذون.. هل تعاقب رحمة رياض بتهمة الزنا؟.. خدمة خاصة

عاجل| التعليم تعتذر للطلاب المصريين بالخارج.. وتصدر قرارات هامة لإنقاذ الامتحانات

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ