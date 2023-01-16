شاهد .. زبيدة 86 سنة تحصل على شهادة محو الأمية: نفسي اقرأ القرآن الكريم

حققت المستحيل..

بملامح غلبها الزمن جلست زبيدة عبد العال ابنة قرية دكما بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية صاحبة الـ 86 عاما عقب نجاحها في محو أميتها وحصولها على شهادة محو الأمية.

وقالت زبيدة عبد العال، إن والدها رفض تعليمها حيث أنه كان يرى أن تعليم الفتيات لا داعي له وكذلك زوجها الذي رفض خروجها للتعليم حيث تزوجت في عمر الـ18 ورفض زوجها أن تخرج للتعليم.

وأضافت أنها ساعدت شقيقاتها الثلاثة في التعلم عقب وفاة والدها، ووقفت بجوارهم من أجل التعليم وكذلك أولادها، حيث أن لديها 3 فتيات و3 أبناء وجميعهم حصلوا علي شهادات عليا ولديها 13 من الأحفاد.

وأشارت إلى أنها منذ شهرين جاءت إليها مدرسة تدعوها إلى محو أميتها ووافقت في الحال قائلة: "لما المدرسة قالتلي وافقت وبقيت أروح الفصل كل يوم في البلد وكنت فرحانة أوي".

وتابعت أنها تعلمت من وراء أبنائها الذين كانوا يرفضون خروجها خوفا عليها ولكنها أصرت على محو أميتها، موضحة أنها تمنت أن تتعلم القراءة والكتابة من أجل قراءة القرآن الكريم.

وأوضحت أنها تجلس يوميا من أجل تعليم أطفال القرية وقراءة القرآن أمام منزلها لتساعد الأطفال المتسربين من التعليم.

وقالت إن حلمها كان في دخول المدرسة وأصابتها فرحة عارمة فور دخولها الفصل والجلوس من أجل التعليم.

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها

الحاجة زبيدة بعد محو اميتها