المصريين الأحرار: تقدمنا بـ6 محاور للحوار الوطني وورش العمل تواصل انعقادها

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ، إن الحوار الوطنى منصة وطنية فريدة رعاية القيادة السياسية تستهدف الوصول إلي رؤية مشتركة لتحقيق ما ترنو إليه القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، وإرساء قاعدة الحوار البناء لما يخدم الوطن والمواطن.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بدراسة متخصصة في صورة ملفات تغطي عدة محاور أولها الملف الاقتصادي والذى تضمن رؤية شاملة ومقترحات عديدة، بالإضافة للرؤية الخاصة بالملف السياسي والاجتماعي والذى يرنو إلي إستعادة الشخصية المصرية.

الحوار الوطني

وأوضح أن ضمن المحاور الرئيسية التي قدمها الحزب للجهات المسؤولة عن تلقي مقترحات الحوار الوطني ما يراه الحزب بشأن الملف السياسي والمحور الاجتماعي بكافة جوانبه وركيزته الأساسية هي استعادة الشخصية المصرية وبناء أجيال سوية تقودها روح الانتماء والعمل والعطاء.

وتابع: "إن الحزب تقدم أيضا برؤية تخصصية بشأن المحور الثقافي والسياحي والرياضي فان جميعها جوانب غاية الاهمية للتكامل رؤية البناء في شتي المجالات والملفات فان مبدأ التكامل والتوافق هو اساسي لبناء الجمهورية الجديدة".

وأشار إلي أن الحزب يواصل من خلال لجان متخصصة انعقاد ورش العمل للتباحث والتدراس والخروج برؤي ومقترحات في كافة المجالات لصياغتها ورفعها ضمن مناقشات الحوار الوطني فضلا عن وجود كوادر من شبابه وابنائه سوف يحضرون الجلسات المناقشات المرتقبة لطرح رؤية الحزب والتعبير عن لسان حاله.