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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : رحلة عائلية

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

برج العقرب أناس شغوفون وحازمون بتصميم وتركيز نادرًا ما تراهم في علامات الأبراج الأخرى، سوف يلجأون إلى البحث المتعمق للوصول إلى الحقيقة وراء أي شيء يجدون أنه مهم.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إنجازات طفيفة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

يمكنك دفع حدودك اليوم وتحقيق اختراق فيما يتعلق بأهداف اللياقة الخاصة بك، يبدو أيضًا أن صحتك العقلية تتماشى مع جسمك، يمكنك التفكير في بدء خطة استثمارية عندما تكتسب بعض التملك المالي، من المحتمل أن تكون خططك المالية في متناول اليد، قد تضطر إلى السير بهدوء في حياتك المهنية حيث يبدو أن هناك بعض العقبات في طريقك. يمكن أن يؤدي الخلاف مع أحد كبار السن إلى حدوث تصدعات في العلاقات المهنية، قد تضطر إلى الكفاح من أجل الاحتفاظ برأيك حيث قد يكون هناك الكثير من الأفكار حول نفس الشيء، يمكن للعائلة أن تدعمك خلال هذه الأوقات الصعبة. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد تكون هناك بعض المشاكل في العمل حيث تتعارض وجهات نظرك مع أحد كبار السن، من الأفضل الحفاظ على بعض المسافة واحترام الشخصية الرسمية، أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال، يجب ألا ينغمسوا في المعاملات المحفوفة بالمخاطر.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

صحتك هي أولويتك الآن ويبدو أنك اتخذت الخطوات الصحيحة لتقويتها، يمكنك التفكير في بعض الطرق لتنشيط عقلك أيضًا من خلال لعب الشطرنج. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد يمر الأزواج بفترة من النعيم والرومانسية حيث يجدون الشرارة المفقودة بينهم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك أن تتوقع فهم السلوك من والديك أثناء محاولتهم فهمك وفهم حياتك، يمكن لرحلة عائلية إلى مكان هادئ أيضًا تدفئة الأشياء من أجلك.

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