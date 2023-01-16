اللواء عمرو إسماعيل: الميناء الجاف يخفف التكدس ويقلل تكلفة السلع

كشف اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، معايير اختيار أماكن تدشين الموانئ الجافة، موضحًا: «في عام 2014 حدث تعاون بين مصر ومنظمة جايكا اليابانية، واخترنا أماكن 9 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية بمحددات معينة».

وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أن أهم هذه المحددات القرب من المناطق الصناعية، لأن الميناء الجاف هو ميناء وصول ومغادرة، وهناك أيضا القرب من خطوط السكك الحديدية، فالميناء الجاف يجب أن يتضمن خط سكك حديدية، والقرب من الطرق الرئيسة والفرعية التي توصل للميناء، إذا أراد أحد استخدام النقل البري.

وتابع اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الميناء الجاف له عدة فوائد منها تقليل التكدس في الميناء البحري، وتقليل تكلفة السلع، ففي الدول المتقدمة تبلغ تكلفة النقل في السعر الإجمالي للسلعة من 8% إلى 11% لكنه يتخطى الـ30% في مصر.

خلال الشهر الحالي

وأكد، أنه جرى افتتاح أول ميناء جاف تجريبيا خلال الشهر الحالي وهو ميناء 6 أكتوبر الجاف وبدأ العمل بالفعل، إذ أنه باكورة أعمال الدولة المصرية في الموانئ الجافة