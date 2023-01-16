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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المظاهرات تجتاح إسرائيل.. آلاف الطلاب يحتجون على الإصلاح القضائي |فيديو وصور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن آلاف الطلاب نظموا احتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل ضد الإصلاح القضائي المقترح حديثا من قبل الحكومة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن الاحتجاجات نظمت يوم الاثنين في الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب وجامعة حيفا وعشرات المؤسسات التعليمية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قام بعض الطلاب بإجراءات بديلة لدعم خطط الحكومة.

ونقلت  “تايمز أوف إسرائيل” عن الاحتجاج الطلابي، وهي منظمة أنشئت حديثا بدأت العديد من الاحتجاجات: “نحن الطلاب غير مستعدين للبقاء صامتين في ضوء التصفية الخطيرة لنظام العدالة. هذه معركة من أجل مستقبلنا ضد حكومة تهدد باسم طغيان الأغلبية بدوس الديمقراطية وبعد ذلك، دون قيود، بالإضرار بالمساواة وحريات العديد من المجموعات في سكان إسرائيل. نحن مصممون على وقف هذا الجنون، وهذه ليست سوى البداية”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلا عن السلطات، إنه تم اعتقال أربعة طلاب في الجامعة العبرية في القدس بعد إغلاق طريق ورفضهم الامتثال لتعليمات الشرطة.

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وفي 4 يناير، طرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة إصلاحات قانونية من شأنها أن تحد من سلطة محكمة العدل العليا وتمنح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد.

وأثار الإصلاح المخطط له انتقادات علنية وأثار موجة من الاحتجاجات.

ويوم السبت الماضي، خرج حوالي 80,000 إسرائيلي إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي المتنازع عليها.

إسرائيل تل أبيب الجامعة العبرية القدس جامعة تل أبيب جامعة حيفا

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