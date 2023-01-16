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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين

طلبت 39 دولة بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من الاحتلال الإٍسرائيلي في بيان، التراجع عن أي إجراءات عقابية اتخذت ردا على طلب فتوى محكمة العدل الدولية.

وأعلنت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لجعلها "تدفع ثمن" تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية القرار الخميس في أول اجتماع له غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل كرسوم جمركية، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

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وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينية، بقيمة ما دفعته السلطة في العام 2022 تعويضات لعائلات فلسطينية، دون تحديد المبلغ.

وتدفع السلطة الفلسطينية شهرياً مخصصات لعائلات "الشهداء" وعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية متهمين بتنفيذ هجمات.

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