رئيس النواب الليبي يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه عادة عندما تقام ثورات تسقط الدساتير السابقة، ويقام إعلان دستوري، مؤكدًا أن ليبيا عقدت انتخابات لجنة الستين لوضع الدستور.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن ما يعطل الانتخابات الليبية هو التدخلات الخارجية، مؤكدًا أنه قريبًا سنتفق على المسار الدستوري.

وأوضح عقيلة صالح أن القاعدة الدستورية، لا يوجد مواد ملغومة بها ولكن سبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات بسبب ازدواج الجنسية، أو تبعيتها للقوات المسلحة، مؤكدًا أن كل مواطن ليبي له حق الترشح وهو من يبعد أو يختار والكلمة لا بد أن تكون له.

وأشار إلى أن هناك خلافا في وجهات النظر ويريد بعض رجال القوات المسلحة الترشح ولكننا نترك الأمر للشعب الليبي، وأعتقد أننا سنتغلب على هذه النقاط الخلافية بمساعدة مصر وبعض الدول الصديقة.